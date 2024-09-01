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Баварія переграла Фрайбург, Аугсбург програв Гайденгайму в 2 турі Бундесліги

Станіслав Лисак — 1 вересня, 20:26
Баварія переграла Фрайбург, Аугсбург програв Гайденгайму в 2 турі Бундесліги

Сьогодні, 1 вересня, відбулося два матчі в межах 2 туру німецької Бундесліги сезону-2024/2025.

Баварія здобула впевнену перемогу над Фрайбургом, а Гайденгайм розгромив Аугсбург. Зазначимо, що обидві команди набрали максимальну кількість балів за два поєдинки.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга
2 тур, 1 вересня

Гайденгайм — Аугсбург 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Ваннер (пен), 2:0 - 30 Сієнза, 3:0 - 69 Бек, 4:0 - 73 Бройніг

Баварія — Фрайбург 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Кейн (пен), 2:0 - 78 Мюллер

Напередодні чинний чемпіон Німеччини леверкузенський Баєр неочікувано поступився Лейпцигу. Це перша поразка "фармацевтів" у Бундеслізі з 27 травня 2023 року.

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