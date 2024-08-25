Рома Довбика прийматиме Емполі, Торіно зіграє проти Аталанти в 2 турі Серії А

Сьогодні, 25 серпня, відбудуться 4 матчі другого туру італійської Серії А сезону-2024/2025.

Торіно прийматиме Аталанту. Фіорентина зустрінеться з Венецією. Болонья на виїзді протистоятиме Наполі. Рома Артема Довбика зіграє вдома проти Емполі.

Чемпіонат Італії — Серія А

2 тур, 25 серпня

19:30. Торіно — Аталанта

19:30. Фіорентина — Венеція

21:45. Наполі — Болонья

21:45. Рома — Емполі

Нагадаємо, вчора Дженоа Руслана Маліновського мінімально перемогла Монцу на виїзді. Руслан вийшов з заміни на 62 хвилині матчу, проте результативними діями не відзначився.