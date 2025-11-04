Ліверпуль прийме Реал, Баварія зустрінеться з ПСЖ у 4 турі Ліги чемпіонів

У вівторок, 4 листопада, відбудеться низка матчів у межах четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

У перший ігровий слот відбудеться два поєдинки – Наполі вдома зустрінеться з Айнтрахтом, а Славія прийме лондонський Арсенал.

О 22:00 на вболівальників очікує ще сім поєдинків, зокрема два центральних – мадридський Реал на "Енфілді" гратиме з Ліверпулем, а Баварія зустрінеться з Парі Сен-Жермен Іллі Забарного.

Розклад матчів Ліги чемпіонів на 4 листопада

19:45 Славія Прага – Арсенал

19:45 Наполі – Айнтрахт

22:00 Буде/Глімт – Монако

22:00 ПСЖ – Баварія

22:00 Ювентус – Спортінг Лісабон

22:00 Тоттенгем – Копенгаген

22:00 Атлетико Мадрид – Юніон Сент-Жілуаз

22:00 Олімпіакос Пірей – ПСВ Ейндховен

22:00 Ліверпуль – Реал Мадрид

Усі матчі в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.

Нагадаємо, напередодні УЄФА звинуватили в крадіжці формату проведення єврокубків – від керівного органу вимагають 20 млн євро.