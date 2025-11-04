Ліверпуль прийме Реал, Баварія зустрінеться з ПСЖ у 4 турі Ліги чемпіонів
У вівторок, 4 листопада, відбудеться низка матчів у межах четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів.
У перший ігровий слот відбудеться два поєдинки – Наполі вдома зустрінеться з Айнтрахтом, а Славія прийме лондонський Арсенал.
О 22:00 на вболівальників очікує ще сім поєдинків, зокрема два центральних – мадридський Реал на "Енфілді" гратиме з Ліверпулем, а Баварія зустрінеться з Парі Сен-Жермен Іллі Забарного.
Розклад матчів Ліги чемпіонів на 4 листопада
- 19:45 Славія Прага – Арсенал
- 19:45 Наполі – Айнтрахт
- 22:00 Буде/Глімт – Монако
- 22:00 ПСЖ – Баварія
- 22:00 Ювентус – Спортінг Лісабон
- 22:00 Тоттенгем – Копенгаген
- 22:00 Атлетико Мадрид – Юніон Сент-Жілуаз
- 22:00 Олімпіакос Пірей – ПСВ Ейндховен
- 22:00 Ліверпуль – Реал Мадрид
Усі матчі в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.
Нагадаємо, напередодні УЄФА звинуватили в крадіжці формату проведення єврокубків – від керівного органу вимагають 20 млн євро.