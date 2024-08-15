Розгромлені надії та неефективна оборона. 4 ставки на матч Вікторія — Кривбас

Криворізький Кривбас спробує переграти чеську Вікторію на її полі в межах матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Команда Юрія Вернидуба — очевидний аутсайдер дуелі за оцінками спеціалістів.

Чемпіон продовжує розглядати футбольні матчі через призму тих, хто не уявляє свого життя без азарту. На що ж звернути увагу цього разу?

Пльзень не зупиниться

Перевага в 1 м’яч за підсумками першого матчу нібито дозволяє господарям грати по рахунку. Проте Вікторія Пльзень командою, яка грає на "самозаспокоєння" на власному полі, аж ніяк не є. На це вказують показники чехів удома.

Вікторія перемагала з різницею не менш як у один гол в основний час за підсумками 10 попередніх домашніх ігор у Лізі Європи. Перед нами — максимально загартована баталіями у кваліфікаційних раундах різних єврокубків суперник. А головне — команда, яка не любить розчаровувати своїх шанувальників на власній арені.

Ставка: П1 (фора -1) за 1,52

Голів буде немало

Кривбасу треба відігруватися. Втрачати гостям нема чого, а це означає, що гра буде на так званих "зустрічних курсах". За такого сценарію сподіватися на мінімальну кількість забитих м'ячів не варто.

Фото: ФК Кривбас

Практика домашніх ігор Вікторії показує, що Пльзень і сам грає, і супернику дозволяє, але частіше гостей б'є боляче. 8 із попередніх 10 ігор Вікторії на своєму полі включали більш як 2 забиті м'ячі. Цього разу такий сценарій так само проглядається досить чітко.

Ставка: ТБ (2,5) за 1,54

Потужна атака господарів

У першому матчі клуб із Чехії пробив у отвір воріт Кривбасу… двічі. Зайве говорити про ефективність показників атаки команди Коубека. Враховуючи домашні цифри чехів у матчах другого за престижністю єврокубка, легше захисту "біло-червоно-чорних" аж ніяк не буде — буде тільки важче.

Футболісти Вікторії забивали не менш як двічі в основний час за підсумками попередніх 10 домашніх ігор у Лізі Європи. Ба, навіть більше — у половині випадків команда радувала своїх уболівальників не менш як трьома результативними ударами. Впоратися з такою машиною непросто, тож…

Ставка: Вікторія ІТБ (2) за 1,62

Криворізька відповідь активності чехів

Дивлячись правді у вічі, варто розуміти, що Кривбас поступається супернику в кожній лінії та ледь не в кожному ігровому компоненті. Єдиний фактор, який може допомогти гостям хоча б частково, але суперника здивувати — застати суперника зненацька. І такий варіант розвитку подій криворіжцям до снаги.

Команда Вернидуба відома своєю бойовитістю, характером, а подекуди й жорсткістю. Непідробна впертість стане в нагоді гостям і у Пльзені. Так, розраховувати на нівелювання гандикапу суперника радше не доводиться, а от порадувати вболівальників бодай забитим м'ячем "біло-червоно-чорні" можуть. Повертаючись до домашніх цифр Вікторії, варто згадати, що господарі пропускали в 7 із попередніх 10 домашніх ігор у ЛЄ.

Ставка: Кривбас заб'є за 1,68