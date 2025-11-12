Українська правда
Потрібно терпіння: Ротань сказав, коли Полісся почне конкурувати з Динамо та Шахтарем

Олексій Мурзак — 12 листопада 2025, 21:30
Руслан Ротань
ФК Полісся

Головний тренер Полісся Руслан Ротань лаконічно відповів на запитання, коли його команда зможе конкурувати з Динамо та Шахтарем в чемпіонаті, наголосивши, що потрібно терпіння.

Про це він сказав у коментарі Football Hub.

"Звичайно, ми цього прагнемо. Я впевнений, що ми там будемо рано чи пізно. Потрібно терпіння. Я думаю, що все вийде", – сказав Ротань.

Після 12 турів Полісся посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 23 очки.

Раніше генеральний директор житомирського клубу Володимир Загурський назвав приблизні цифри річного бюджету клубу.

