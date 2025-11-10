У Поліссі назвали річний бюджет клубу

Генеральний директор Полісся Володимир Загурський назвав приблизні цифри річного бюджету клубу.

Про це функціонер розповів у коментарі Football Hub.

"Орієнтовний бюджет, якщо дивитися десь середнє значення між минулим сезоном, тому що в нас бюджетний рік все-таки не відповідає сезону – сезон починається в липні, закінчується в травні – загалом десь орієнтовно в нас 25-30 млн доларів.

Кошти йдуть в основному на заробітну плату – це орієнтовно 60 відсотків, дві третини. Розвиток, підтримка інфраструктури, операційні речі, збори, виїзди, поселення в інших містах, обслуговування автотранспорту, забезпечення адміністративного персоналу, утримання центрального стадіону, який на сьогодні не є в нашій власності – він в обласній комунальній власності. Але ми в період війни вже вклали понад 3 млн доларів", – сказав Загурський.