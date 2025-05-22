Ротань: Мені поки що цікаво працювати в Україні

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань розповів про те, де може продовжити свою кар’єру.

Слова фахівця наводить YouTube-канал Дениса Бойка.

"Чи багато пропозицій? Скажімо так: є цікаві, вже нецікаві – те, що стосується Азії. Я вважаю, що мені поки що цікаво в Україні. Не хочу забігати наперед, але ймовірно, що це буде Україна", – заявив тренер.

Нагадаємо, Ротань з грудня 2022 року очолює Олександрію, яку в поточному сезоні привів до срібних нагород чемпіонату України. Контракт 43-річного українського фахівця діє до кінця червня поточного року.

Раніше повідомлялося про те, що Ротань входить у шортлист Полісся на посаду головного тренера, проте головним претендентом на роботу в житомирському клубі є Олег Шандрук із Вереса.