Не хочеться наражати сім’ю на небезпеку: Бєсєдін сумнівається, що повернеться в УПЛ

Колишній нападник Динамо Артем Бєсєдін поки не планує повертатися в Україну, щоб не наражати свою сім’ю на небезпеку.

Про це він сказав у інтерв’ю Sport-express.ua.

"Зараз я відпочиваю зі своєю родиною. Маю кілька варіантів продовження кар'єри. Ще є час, але, природно, хочеться якнайшвидше знайти команду і визначитися зі своїм майбутнім. Звичайно, хочеться бути ближчим до України, але щоб це був європейський клуб", – сказав Бєсєдін.

Щодо повернення в чемпіонат України, то Бєсєдін нічого не виключає, але наразі скептично ставиться до такого варіанту.

" Все може бути. Нині такий час, що нічого не можна виключати. Але, знову ж таки, є ряд факторів, і найголовніше – це сім'я, не хотілося б наражати їх на небезпеку", – відповів Артем на питання журналіста.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Бєсєдін разом із ще одним українцем Ігорем Пластуном залишить Ордабаси. До періоду в казахстанському клубі 28-річний форвард виступав у Динамо, Металісті та Омонії.

Також у 2016-2021 роках Артема регулярно викликали у збірну України. На його рахунку два голи у 19 матчах за національну команду. Не так давно Бєсєдін заявляв, що його головна мета – повернутися у головну команду країни.