Ротань: Виліт із єврокубків допоміг Поліссю в УПЛ

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань вважає, що відсутність матчів у Лізі конференцій позитивно вплинула на результати команди в чемпіонаті України.

Ротаня цитує пресслужба клубу.

"Поліссю було б важко грати на два фронти. Якби ми вийшли в основний раунд – думаю, ми б сьогодні не мали такого результату в УПЛ. Це 100 відсотків. Тому що, думаю, ви бачите результати українських клубів на євроарені. Це дійсно дуже тяжко", – пояснив фахівець.

Окрему увагу Ротань приділив специфічним труднощам, з якими стикаються вітчизняні команди під час повномасштабного вторгнення.

"Ми багато на цю тему розмовляли, і я впевнений на 100 відсотків, що поки що, поки йде війна – це тягар на українських клубах. Але ми розуміємо, що ми повинні разом усі виправляти ситуацію, набирати залікові бали, тому що мусимо на собі витягнути й додати в український коефіцієнт ці очки", – підсумував Ротань.

Полісся у 2 раунді кваліфікації Ліги конференцій за сумою двох матчів пройшли андоррську Санта-Колому (1:2, 4:1), але припинили боротьбу після поєдинків із Фіорентиною (0:3, 2:3).

Команда Ротаня завершила перше коло УПЛ на 3 сходинці, маючи в активі 30 очок.

Нагадаємо, що житомирці здолали Деррі Сіті в межах тренувального збору в Іспанії (2:1).