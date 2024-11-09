Ротань оцінив розгромну перемогу над Карпатами

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань вважає, що його команда змогла використати свої можливості у матчі 13 туру чемпіонату України проти Карпат (3:0).

Про це наставник розповів на післяматчевій пресконференції.

"Вважаю, що це був складний матч. Перший тайм був "або, або". Тому що дві команди підтримували високий ритм, дуже гарно працювали, перебудовувалися в тактичному плані.

Нам допоміг гол у першій половині зустрічі. До перерви ми не вдало грали на м’ячі, але ми зробили корективи в перерві, маючи перевагу в рахунку та отримавши простір, ми цим скористались. У другому таймі гра була під нашим контролем, могли забивати більше.

Я гордий за хлопців, що вони все розуміють. Наші два останні матчі були виснажливі, тому що потрібна була стовідсоткова концентрація і фізична робота, цей ритм і темп, який ми разом з Карпатами показували. Ми витримали й завдяки цьому маємо такий результат", – сказав Ротань.