Це результат його роботи, – Ротань оцінив виклик Велетня до збірної України

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував дебютний виклик Владислава Велетня до збірної України.

Слова фахівця передає клубна пресслужба.

"Це винагорода йому за тренування. Це дуже класно. Я вважаю, що він заслуговує на цей виклик. Владислав до нього йшов поступово і якби не сьогодні – іншим разом викликали б.

Це результат його тренувань та того, як він намагається зрозуміти гру. Звісно, тренери звертають на нього увагу. Я бажаю Владиславу допомогти збірній та продовжувати працювати", – розповів Ротань.

У це вікно для матчів збірних "синьо-жовті" зіграють проти Ісландії та Азербайджану. Зустрічі відбудуться 10 та 13 жовтня відповідно.

На рахунку Велетня дев'ять матчів за Полісся у всіх турнірах цього сезону, в яких забив два голи.

Нагадаємо, раніше тренерський штаб Сергія Реброва визначився із заявкою збірної України на жовтневі матчі. До заявки увійшли 25 футболістів, зокрема Руслан Малиновський, Георгій Бущан та Володимир Бражко.