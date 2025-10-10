Велетень: Хочу дати щось позитивне збірній України

Вінгер Полісся Владислав Велетень поділився враженнями від першого в кар’єрі виклику в збірну України.

Слова гравця наводить пресслужба УАФ.

"Про свій виклик у збірну я дізнався від представників Полісся, коли мене замінили в матчі. Десь на 70-й хвилині, просто під час зустрічі. Пішов у підтрибунку, бо було досить холодно, і там дізнався. Напевно, рідкісний випадок. Відреагував, звичайно, позитивно. Першій повідомив про це своїй дівчині, але поки дістався додому з Житомира до Києва, уже почали мені телефонувати й писати. Телефон був червоним. Я був радий, але не нервував, адже розумів, що треба так же працювати й грати у футбол.

Щодо моєї особистої мети на цьому зборі — хочу щось позитивне дати команді, якщо вийду на поле. Ісландію ми сьогодні переглядали — силова команда, але вміє грати у футбол. Є гарні виконавці в лінії атаки. Має були цікава гра. Розмовляли також про Азербайджан. З ними треба більше загострювати, йти в атаку, бити по воротах. В минулому матчі контролю було багато, а XG був маленьким", – заявив вінгер.