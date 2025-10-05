УАФ підтвердила довиклик Велетня до збірної України

Півзахисник Полісся Владислав Велетень отримав дебютний виклик до збірної України.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

У це вікно для матчів збірних "синьо-жовті" зіграють проти Ісландії та Азербайджану. Зустрічі відбудуться 10 та 13 жовтня відповідно.

Цього сезону Велетень зіграв дев'ять матчів за Полісся у всіх турнірах, в яких забив два голи.

Нагадаємо, раніше тренерський штаб Сергія Реброва визначився із заявкою збірної України на жовтневі матчі. До заявки увійшли 25 футболістів, зокрема Руслан Малиновський, Георгій Бущан та Володимир Бражко.

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.