Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

УАФ підтвердила довиклик Велетня до збірної України

Володимир Максименко — 5 жовтня 2025, 14:21
Владислав Велетень
Владислав Велетень
УАФ

Півзахисник Полісся Владислав Велетень отримав дебютний виклик до збірної України.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

У це вікно для матчів збірних "синьо-жовті" зіграють проти Ісландії та Азербайджану. Зустрічі відбудуться 10 та 13 жовтня відповідно.

Цього сезону Велетень зіграв дев'ять матчів за Полісся у всіх турнірах, в яких забив два голи.

Нагадаємо, раніше тренерський штаб Сергія Реброва визначився із заявкою збірної України на жовтневі матчі. До заявки увійшли 25 футболістів, зокрема Руслан Малиновський, Георгій Бущан та Володимир Бражко.

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Українська асоціація футболу (УАФ) Владислав Велетень

Сергій Ребров

Велетня довикликали до збірної України – ЗМІ
На жовтневі матчі збірна України вийде під наставництвом Реброва – інсайдер
Ребров відвідав матч юнацької збірної України проти Португалії в межах Євро-2025
Ребров обговорить звільнення з посади наставника збірної України особисто із Зеленським – ЗМІ
Лужний: Збірна? Моя мрія – клубний футбол

Останні новини