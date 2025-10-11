Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Велетень дебютував за збірну України у переможному матчі проти Ісландії в межах відбору на ЧС-2026

Олексій Мурзак — 11 жовтня 2025, 00:07
Велетень дебютував за збірну України у переможному матчі проти Ісландії в межах відбору на ЧС-2026
Владислав Велетень
ФК Полісся

Вінгер Полісся Владислав Велетень дебютував за збірну України у матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Ісландії.

Він з'явився на полі за 3 хвилини до завершення основного часу, коли "синьо-жовті" вели у рахунку 4:3, замінивши Олексія Гуцуляка.

У поточному сезоні Велетень забив 2 голи у 9 матчах за Полісся на клубному рівні.

Як відомо, збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу, перегравши суперника з рахунком 5:3.

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.

Збірна України з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Владислав Велетень

Владислав Велетень

Велетень: Хочу дати щось позитивне збірній України
Це найвищий етап кар'єри: Велетень – про виклик у збірну України
Це результат його роботи, – Ротань оцінив виклик Велетня до збірної України
УАФ підтвердила довиклик Велетня до збірної України
Велетня довикликали до збірної України – ЗМІ

Останні новини