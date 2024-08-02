Ротань: Чому для нас ОІ це другорядний турнір?

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань незадоволений українськими клубами, бо Олімпіада для них другорядний турнір.

Про це він розповів на YouTube-каналі "ВЗБІРНА".

"Немає потреби про це дискутувати, це вже стало частиною історії. Те, як клуби поставилися до цього турніру. Варто звернути увагу на такі команди як Аргентина. Вони здобували перемоги і на Олімпійських іграх, і на чемпіонаті світу. Вони привозять сюди найсильніший склад. Чому для них цей турнір не другорядний, а для нас він, перший і другорядний? Це для мене незрозуміло.

Не варто думати про те, як могло б все скластися. Я задоволений гравцями, які були з нами. Якби були інші футболісти — була б інша ситуація. Немає сенсу це обговорювати. Не хочу образити хлопців, вони на це не заслуговують, вони — найкращі. Річ у тім, що дуже хотілося бачити ту команду, яка зіграна та виборола цей вихід на Олімпійські ігри. Тому вона, напевно, й мала представляти Україну.

Але сталося як сталося. Прийшли гравці відповідного рівня. Я хочу, щоб це розуміли, особливо журналісти. Читав кілька статей де, на жаль, ситуацію інтерпретують інакше – ніби я скаржуся, що когось не відпустили. Жодним чином. Це зачіпає футболістів які тут, вони – справжні молодці, я їм вдячний", — сказав Ротань.