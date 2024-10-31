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Це великий плюс: Ротань пояснив, що змінилося в порівнянні з минулим сезоном

Ігор Чернявський — 31 жовтня, 00:10
Це великий плюс: Ротань пояснив, що змінилося в порівнянні з минулим сезоном
ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань вважає, що цього сезону його команда здобуває перемоги в матчах, які у минулій кампанії були б нічийними.

Про це він сказав у інтерв’ю Sport Arena.

"Мотивація хлопців змінилася. Вони слухають нас, намагаються покращити свою гру. Там, де ми минулого сезону грали внічию, зараз виграємо. Це великий плюс.

Нинішнього чемпіонату України ми часто виграємо з мінімальним рахунком. Хочеться вигравати легко, отримувати від перемог задоволення. Тоді ми зможемо розраховувати на найвищі місця", – сказав Ротань.

Нагадаємо, завдяки тому, що Динамо та Шахтар розписали нічию у Класичному, Олександрія продовжила ділити перше місце в УПЛ разом із киянами. Також команда Ротаня вийшла у чвертьфінал Кубку України, рогромивши першолігову ЮКСА.

Кубок України Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Руслан Ротань

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