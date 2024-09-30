Ротань: Коноплянка – людина з великої літери
Руслан Ротань вважає, що у Євгена Коноплянки дуже хороші людські якості.
Про свого колишнього партнера по Дніпру та збірній України Ротань розповів у інтерв’ю "Українському футболу".
"Коноплянка – людина з великої літери. Він завжди поруч, завжди допоможе, якщо треба. Наприклад, коли почалась війна на Донбасі, ми разом із Зозулею та Коноплянкою навідували наших військових у шпиталях, допомагали їм. Це говорить про нього, як про щиру, щедру людину, яка знає, що таке співчуття.
Коли ти займаєшся футболом, своєю улюбленою справою, а інші жертвують своїм здоров’ям, а іноді й життям, захищаючи тебе, неможливо їх не підтримувати. У цьому плані Женя завжди був щирим, завжди їм допомагав, це також дуже важливо", – сказав Ротань.
Нагадаємо, напередодні Коноплянка відсвяткував 35-річчя Влітку цього року колишній вінгер Дніпра, Севільї, Шахтаря та інших клубів оголосив про завершення кар’єри. Зараз він разом із Романом Зозулею займається агентською діяльністю та власним кіберспортивним проєктом.