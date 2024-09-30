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Ротань: Коноплянка – людина з великої літери

Ігор Чернявський — 30 вересня, 09:00
Ротань: Коноплянка – людина з великої літери
ФК Олександрія

Руслан Ротань вважає, що у Євгена Коноплянки дуже хороші людські якості.

Про свого колишнього партнера по Дніпру та збірній України Ротань розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Коноплянка – людина з великої літери. Він завжди поруч, завжди допоможе, якщо треба. Наприклад, коли почалась війна на Донбасі, ми разом із Зозулею та Коноплянкою навідували наших військових у шпиталях, допомагали їм. Це говорить про нього, як про щиру, щедру людину, яка знає, що таке співчуття.

Коли ти займаєшся футболом, своєю улюбленою справою, а інші жертвують своїм здоров’ям, а іноді й життям, захищаючи тебе, неможливо їх не підтримувати. У цьому плані Женя завжди був щирим, завжди їм допомагав, це також дуже важливо", – сказав Ротань.

Нагадаємо, напередодні Коноплянка відсвяткував 35-річчя Влітку цього року колишній вінгер Дніпра, Севільї, Шахтаря та інших клубів оголосив про завершення кар’єри. Зараз він разом із Романом Зозулею займається агентською діяльністю та власним кіберспортивним проєктом.

війна Євген Коноплянка Руслан Ротань

Руслан Ротань

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