Ротань: Коноплянка – людина з великої літери

Руслан Ротань вважає, що у Євгена Коноплянки дуже хороші людські якості.

Про свого колишнього партнера по Дніпру та збірній України Ротань розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Коноплянка – людина з великої літери. Він завжди поруч, завжди допоможе, якщо треба. Наприклад, коли почалась війна на Донбасі, ми разом із Зозулею та Коноплянкою навідували наших військових у шпиталях, допомагали їм. Це говорить про нього, як про щиру, щедру людину, яка знає, що таке співчуття.

Коли ти займаєшся футболом, своєю улюбленою справою, а інші жертвують своїм здоров’ям, а іноді й життям, захищаючи тебе, неможливо їх не підтримувати. У цьому плані Женя завжди був щирим, завжди їм допомагав, це також дуже важливо", – сказав Ротань.