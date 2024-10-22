Російський бізнесмен хоче купити клуб Серії А

Клуб італійської Серії А Удінезе може найближчим часом змінити власника.

Про це повідомляє Messaggero Veneto.

За їхньою інформацією, у придбанні Удінезе зацікавлений російський мільярдер Сергій Ломакін, у якого є паспорт громадянина Кіпра. Його статки оцінюються у 1,7 мільярди доларів.

Ломакін уже зв’язувався з власниками Удінезе, сім’єю Поццо, і провів попередні переговори. Мільярдер вже володіє такими клубами, як ФК Рига, кіпрський Пафос та російська Родіна.

Сім’я Поццо володіє Удінезе з липня 1986 року. У Серії А клуб виступає безперервно починаючи з сезону 1995/1996. Наразі Удінезе йде на 8 місці у турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Раніше повідомлялося про те, що власника може змінити Дженоа.