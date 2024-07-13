C**а, ми вам відповімо за це: Коваленко показав, як виглядає його рідний будинок після прильоту

Російська ракета влучила в рідний будинок Віктора Коваленка.

Про це гравець італійської Аталанти повідомив у своєму Instagram.

"Сьогодні ракета пі***ів потрапила в будинок, де я жив все життя, це був будинок моїх батьків, більше будинку немає! Стресс і страх, який я пережив, не передати словами, том що там була мама, слава Богу з нею все добре!

Але, с**а, ми за це вам відповімо! Якщо ви хочете допомогти нашим військовим,щоб вони роз’***ли їх!!! Збір на Херсонський напрямок! Всі рахунки в сторіс", — написав Коваленко.