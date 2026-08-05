Внаслідок російського обстрілу було знищено логістичний комплекс із товарами бренду, який співпрацює з УПЛ

Унаслідок російської балістичної атаки в ніч проти 5 серпня було повністю знищено логістичний комплекс PUMA в Україні.

Про це повідомила пресслужба компанії.

На щастя, співробітники не постраждали.

Там попередили, що через втрату складських запасів у найближчі тижні та місяці можливі тимчасові перебої з наявністю окремих товарів бренду.

"Ми вже працюємо над відновленням поставок і докладаємо максимум зусиль, щоб якнайшвидше забезпечити наявність асортименту", – йдеться у дописі.

Зазначимо, що саме бренд PUMA виробляє м'ячі для УПЛ, а також співпрацює з донецьким Шахтарем.