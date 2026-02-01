Українська правда
Росеньйор прокоментував камбек Челсі у матчі з Вест Гемом в АПЛ

Володимир Максименко — 1 лютого 2026, 12:38
Ліам Росеньйор
Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор висловився про вражаючу перемогу команди над Вест Гемом у матчі 24 туру АПЛ.

Слова фахівця передає Sky Sports.

"Я маю бути чесним: я б сам нас освистав у першому таймі. Наша гра була далеко не на тому рівні, на якому має бути Челсі. У другому таймі вболівальники були фантастичними. Вони гнали команду вперед, і гравці це відчули. Саме таку підтримку ми хочемо бачити, але ми повинні її заслужити своєю грою.
Я дуже радий на своїх гравців: за дух та самовіддачу, яку вони продемонстрували. Тактика у другому таймі відійшла на другий план, а долю матчу вирішували характер та особистості", – розповів Росеньйор.

За підсумками матчу "сині" посідають четверте місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 40 очок. Лондонців може обійти Манчестер Юнайтед, який сьогодні гратиме проти Фулгема.

Раніше Ліам Росеньйор висловився про чутки у ЗМІ щодо можливого відходу Коула Палмера.

