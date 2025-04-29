Страсбург продовжив контракт з головним тренером

Страсбург оголосив про підписання нового контракт зі своїм головним тренером Ліамом Росеньйором.

Про це клуб повідомив у своїх соцмережах.

Сторони продовжили співпрацю до літа 2028 року. Зазначимо, що фахівець працює в клубі від початку поточного сезону.

🚨 Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur Liam Rosenior.



Arrivé à l’été 2024, le technicien anglais est désormais lié au club jusqu’en juin 2028. — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 28, 2025

Після 31 туру Страсбург посідає 7 місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі 54 залікові бали. Команда серйозно претендує на потрапляння до єврокубків, оскільки таку саму кількість очок має і п'ятий Ліон, а четвертий Монако набрав 55 пунктів.

Раніше інший французький колектив продовжив контракт з титульним спонсором.