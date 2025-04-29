Страсбург продовжив контракт з головним тренером
Ліам Росеньйор
ФК Страсбург
Страсбург оголосив про підписання нового контракт зі своїм головним тренером Ліамом Росеньйором.
Про це клуб повідомив у своїх соцмережах.
Сторони продовжили співпрацю до літа 2028 року. Зазначимо, що фахівець працює в клубі від початку поточного сезону.
Після 31 туру Страсбург посідає 7 місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі 54 залікові бали. Команда серйозно претендує на потрапляння до єврокубків, оскільки таку саму кількість очок має і п'ятий Ліон, а четвертий Монако набрав 55 пунктів.
Раніше інший французький колектив продовжив контракт з титульним спонсором.