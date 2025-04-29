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Страсбург продовжив контракт з головним тренером

Володимир Максименко — 29 квітня 2025, 14:17
Страсбург продовжив контракт з головним тренером
Ліам Росеньйор
ФК Страсбург

Страсбург оголосив про підписання нового контракт зі своїм головним тренером Ліамом Росеньйором.

Про це клуб повідомив у своїх соцмережах.

Сторони продовжили співпрацю до літа 2028 року. Зазначимо, що фахівець працює в клубі від початку поточного сезону.

Після 31 туру Страсбург посідає 7 місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі 54 залікові бали. Команда серйозно претендує на потрапляння до єврокубків, оскільки таку саму кількість очок має і п'ятий Ліон, а четвертий Монако набрав 55 пунктів.

Раніше інший французький колектив продовжив контракт з титульним спонсором.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Страсбург

Страсбург

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