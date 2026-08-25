Челсі продав молодого хавбека в Страсбург

Англійський атакувальний півзахисник Челсі Омарі Келліман продовжить кар'єру в Страсбургу.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт розраховано на п'ять років – до літа 2031 року. Йдеться про повноцінний трансфер, сума якого склала 6 мільйонів євро.

Келліман потрапив у структуру Челсі влітку 2024 року, до цього займався в академіях Дербі та Астон Вілли. Сезон-2025/26 20-річний хавбек провів у оренді в Кардіффі в третьому дивізіоні чемпіонату Англії. Там він відзначився 11 голами та 2 асистами в 42 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, у Челсі та Страсбурга спільні власники. Раніше клуби обговорювали можливу оренду українського вінгера Михайла Мудрика. Нещодавно Страсбург орендував воротаря Челсі Філіпа Йоргенсена.