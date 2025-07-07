Після 18 років Ді Марія повернувся до рідного клубу

Аргентинський Росаріо Сентраль оголосив про повернення Анхеля Ді Марії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. 37-річний аргентинець є вихованцем клубу. Ді Марія повернувся в Росаріо після 18 років виступів у Європі.

У 2007 році Анхель за 8 млн перебрався до Бенфіки, звідки вже у 2010-му перейшов у Реал Мадрид, з яким виграв Лігу чемпіонів. Надалі він пограв за Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ювентус та Бенфіку.

Напередодні Ді Марія разом з Бенфікою поступився Челсі в 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу.

Разом з "орлами" він завершив чемпіонат Португалії на другому місці, відставши від лідируючого Спортинга на 2 очки, а також зазнав поразки від "левів" у фіналі Кубку.