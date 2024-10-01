Людина з великої літери: Роналду не пройшов повз фанатки, що намалювала для нього картину

Нещодавнє відео із нападником Аль-Насра Кріштіану Роналду розлетілося у соцмережах.

Португальський футболіст йшов повз журналістів та фанатів, як почув вболівальницю, що всіма силами хотіла привернути увагу гравця. Роналду підійшов до неї після того, як почув, що вона намалювала для нього картину.

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Кріштіану обійняв сором'язливу дівчину, що вручила на камеру йому подарунок. У відповідь 39-річний форвард обійняв її та зробив спільне фото.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку португальця 4 голи та 1 результативна передача у 5 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.

Наступний матч Аль-Наср проведе проти Аль-Оруби. Гра відбудеться 5 жовтня.