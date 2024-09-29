Роналду випустив новий парфум під власним брендом

Форвард Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду показав у соцмережах нові парфуми.

Зірковий футболіст виклав в Інстаграмі відповідний пост, похизувавшись новим ароматом. Парфум від власного бренду Cristiano Ronaldo має назву "Discover".

За даними сайту Fragrantica, аромат має цитрусові та деревні ноти. Базові ноти: апельсин, лимон, лаванда та пачулі.

Ціна за брендову річ від Кріштіану становить від 27 до 47 фунтів в залежності від об'єму флакону. Замовити можна на власному сайті гравця.

Зазначимо, що це не перший парфум, який виходить під ім'ям Роналду. У футболіста також є дві колекції із трьох ароматів під назвою "CR7".

Цього сезону на рахунку Кріштіану чотири голи та один асист у п'яти матчах чемпіонату Саудівської Аравії.