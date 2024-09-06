Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Роналду: Мене не мотивує чемпіонат світу

Ігор Чернявський — 6 вересня, 14:05
Роналду: Мене не мотивує чемпіонат світу
Getty Images

Кріштіану Роналду більше не надихає мета привести збірну Португалії до перемоги на чемпіонаті світу.

Про це 5-разовий володар Золотого м’яча розповів після перемоги в матчі з Хорватією, в якому він забив 900-й гол у кар’єрі. Слова Роналду наводить Record.

"Перемога Португалії на чемпіонаті Європи рівноцінна перемозі на чемпіонаті світу. Я вже виграв два трофеї для Португалії, які я дуже хотів. Мене не мотивує чемпіонат світу. Мене мотивує насолода від футболу, а рекорди приходять самі собою. Я не б'ю рекорди — це вони переслідують мене", — сказав Роналду.

Зі збірною Португалії Кріштіану виграв два трофеї — чемпіонат Європи у 2016 році та Лігу націй у 2019-му.

Кріштіану Роналду чемпіонат світу

Кріштіану Роналду

Це багато означає для мене: Роналду прокоментував 900 гол у кар'єрі
Історичний гол Роналду в огляді матчу з Хорватією в Лізі націй
900-й гол у кар'єрі: феноменальне досягнення Роналду
Зустріч Роналду та Модрича з непередбачуваним фіналом. Суперекспрес на Лігу націй з коефіцієнтом 6,81
Роналду та Мессі вперше за понад 20 років не потрапили у список номінантів на Золотий м'яч

Останні новини