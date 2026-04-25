Аль-Ахлі другий рік поспіль виграв Лігу чемпіонів Азії
Саудівський Аль-Ахлі став переможцем Ліги Чемпіонів Азії, обігравши у фіналі японський Мачіда Зельвія.
Вирішальний матч пройшов 25 квітня у Джідді.
Основний час зустрічі завершився без голів, незважаючи на напружену боротьбу та вилучення у складі Аль-Ахлі на 68-й хвилині – червону картку отримав Аль-Хаусаві.
Гра перейшла у додатковий час, де саудівський клуб, граючи у меншості, зумів вирвати перемогу. Єдиний гол забив Фірас Аль-Бурайкан.
Ліга чемпіонів Азії-2025/26
Фінал, 25 квітня
Аль-Ахлі – Мачіда Зельвія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 96 Фірас Аль-Бурайкан
Вилучення: 68 – Аль-Хаусаві (Аль-Ахлі)
Таким чином, Аль-Ахлі захистив чемпіонський титул та вдруге поспіль став володарем трофею. Це четвертий фінал в історії клубу: раніше команда поступалася у 1986 та 2012 роках, а тепер оформила два поспіль тріумфи.
Минулого сезону Аль-Ахлі у фіналі також обіграв японський клуб – Кавасакі Фронтале.