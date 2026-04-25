Аль-Ахлі другий рік поспіль виграв Лігу чемпіонів Азії

Саудівський Аль-Ахлі став переможцем Ліги Чемпіонів Азії, обігравши у фіналі японський Мачіда Зельвія.

Вирішальний матч пройшов 25 квітня у Джідді.

Основний час зустрічі завершився без голів, незважаючи на напружену боротьбу та вилучення у складі Аль-Ахлі на 68-й хвилині – червону картку отримав Аль-Хаусаві.

Гра перейшла у додатковий час, де саудівський клуб, граючи у меншості, зумів вирвати перемогу. Єдиний гол забив Фірас Аль-Бурайкан.

Ліга чемпіонів Азії-2025/26

Фінал, 25 квітня

Аль-Ахлі – Мачіда Зельвія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 96 Фірас Аль-Бурайкан

Вилучення: 68 – Аль-Хаусаві (Аль-Ахлі)

Таким чином, Аль-Ахлі захистив чемпіонський титул та вдруге поспіль став володарем трофею. Це четвертий фінал в історії клубу: раніше команда поступалася у 1986 та 2012 роках, а тепер оформила два поспіль тріумфи.

Минулого сезону Аль-Ахлі у фіналі також обіграв японський клуб – Кавасакі Фронтале.