Шара засмутив Роналду: відомо, як Кріштіану відреагував на поразку росіянина

У суботу, 1 лютого, відбувся турнір UFC Fight Night, де одним одним із головним поєдинків була зустріч росіянина Шарабутдіна Магомедова з британцем Майклом Пейджем.

Бій пройшов усі три раунди і перемогу одноголосним рішенням суддів, несподівано, здобув 37-річний ветеран, який робив що хотів з опонентом.

Shara Bullet Fight — Michael Page / Shara Bullet suffered his first defeat in the #UFC #UFCSaudiArabia pic.twitter.com/JSYLfOssZx — Rebooting the world (@maksym717) February 1, 2025

На цей поєдинок прибило багато зірок, у томи числі і новоспечений друг Шари Буллета – Кріштіану Роналду. Якщо коротко: португалець зустрівся на тренуванні з росіянином, пообіймавшись з ним та подарувавши йому футболку зі своїм підписом.

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Нападник Аль-Насра урочисто прибув на івент та навіть записав про це відео, залишивши свій відгук для соцмереж.

Вже після бою, коли свій був шокований поразкою Шарабутдіна, на пресконференції виступив президент UFC Дана Вайт. Голова бійцівської ліги розповів, які емоції відчув Роналду від поразки товариша.

"Він фанат Шари, і вони зустрічалися. Він вболівав за нього", – заявив Вайт, який сидів біля зіркового футболіста.

Зазначимо, що поразка від Пейджа стала для Шари першої у кар'єри. Натомість британець завдяки цій звитязі може отримати титульний шанс вже у наступному поєдинку.