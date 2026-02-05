Українська правда
Відчуває себе зрадженим: Роналду погрожує покинути Саудівську Аравію

Олександр Булава — 5 лютого 2026, 23:44
Кріштіану Роналду
Getty Images

Зірковий португальський форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду серйозно розглядає можливість відходу з клубу.

Про це повідомляє CBS Sports.

Роналду попередив високопоставлених представників Саудівської ліги, що він готовий покинути країну через незадоволення ситуацією з трансферами. Португальцю не подобається, що Аль-Наср не надто активно підписує нових гравців, тоді як прямий конкурент Аль-Хіляль оформив трансфер французького нападника Каріма Бензема.

Форвард відчуває себе "зрадженим" і готовий завершити своє трирічне перебування в Саудівській Аравії.

Джерело припустило, що ситуацію може врятувати втручання високопоставлених осіб із суверенного фонду PIF (Суверенний фонд Саудівської Аравії), які нададуть йому гарантії щодо перспектив клубу та ліги.

Додамо, що Кріштіану виступає у Саудівській Аравії з 2023 року. Відтоді провів у футболці Аль-Насра 127 ігор (111 голів та 22 асисти).

Контракт португальського футболіста з саудівським клубом розрахований до кінця червня 2027 року. Після закінчення угоди Роналду може повішати бутси на цвях.

