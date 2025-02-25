Гол Роналду приніс Аль-Насру перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії

Аль-Наср здобув перемогу над Аль-Вахдою в межах 22 туру саудівської Про-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0, перший гол забив Кріштіану Роналду, а крапку в матчі поставив інший зірковий гравець Садіо Мане з пенальті.

Зазначимо, що для португальського гравця цей м'яч став 925 у кар'єрі та 17 у нинішньому сезоні чемпіонату Саудівської Аравії.

Чемпіонат Саудівської Аравії – Про-ліга

22 тур, 25 лютого

Аль-Вахда – Аль-Наср 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 48 Роналду, 0:2 – 90+10 Мане (пен)

Після 22 зіграних матчів у Аль-Насра 47 очок в активі та третє місце в турнірній таблиці. Підопічні Стефано Піолі, який близький до звільнення, поступаються на 4 бали Аль-Хілялю та на 8 залікових пунктів Аль-Іттіхаду, який має матч у запасі.