Життя – це спадок: Роналду опублікував мотиваційне відео на своєму Ютуб-каналі

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду випустив на своєму Ютуб-каналі нове відео, в якому розповів фанатам про спадок.

39-річний португалець вирішив через екрани девайсів показати підписникам, що спадок може бути не лише у футболі, але й у звичайному житті. Гравець зачепив філософську тему, навівши приклад зі свого життя.

Нагадаємо, що Роналду лише місяць тому завів собі акаунт у Ютубі. За цей час на його канал підписалося більше 60 млн людей, а відео набирають шалену кількість переглядів.

Контент у футболіста доволі різноманітний — він розповідає про свої інтереси, бере участь у челенджах зі своєю коханою Джорджиною Родрігес, а також спілкується з відомими людьми.

Цього сезону на рахунку нападника три голи та один асист у чотирьох матчах чемпіонату Саудівської Аравії.