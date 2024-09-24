Кохана Роналду розповіла, коли Кріштіану планує завершити кар'єру

Кохана форварда Аль-Насра Кріштіану Роналду у третьому сезоні свого шоу на Netflix "Я – Джорджина" розповіла про переїзд до Саудівської Аравії.

Джорджина Родрігес після початку стосунків із зірковим футболістом швидко просунулася у медійному плані, завдяки чому зараз є бажаною персоною на телебаченні.

"Коли Кріштіану сказав мені, що гратиме за Аль-Наср, я відчула велике полегшення, тому що дуже хотіла виїхати з Манчестера. Я знала, що нас чекають великі досягнення, і ми всі були дуже мотивовані. Я була дуже щаслива оселитися в Саудівській Аравії.



Навіть сьогодні я бачу, що футбол мотивує його так само сильно, як у день, коли ми вперше зустрілися. Він завжди викладається на повну. Коли мене запитують, коли Кріштіану завершить кар'єру, я кажу, що він може повісити бутси на цвях у 50 років," — сказала Джорджина.

Нагадаємо, Роналду перейшов у Аль-Наср взимку 2023 року після гучного скандалу в Манчестер Юнайтед. Португалець дав інтерв'ю Пірсу Моргану, в якому розтрощив вщент тренера Еріка тен Хага.

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Цього сезону на рахунку 39-річного португальця три голи та одна результативна передача у чотирьох матчах чемпіонату Саудівської Аравії. Контракт гравця з Аль-Насром спливає влітку 2025 року.