Нані розповів, чим Роналду відрізнявся від інших футболістів у дитинстві

Колишній вінгер збірної Португалії Нані поділився спогадами з дитинства, коли він грав разом із Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє FourFourTwo.

За словами 39-річного футболіста, його зірковий партнер уже в юному віці вирізнявся з-поміж інших дітей. Він був націлений виключно на перемогу та дуже емоційно реагував на невдачі.

"У нас були амбіції та мрія, що одного дня ми зможемо стати професійними футболістами, але ми також знали: поки ти не досягнеш цього насправді, це не більше ніж ілюзія. Зрештою, все сталося дуже швидко – з'явилися можливості, і ми їх не впустили. Цей дух самопожертви, який ми мали в такому юному віці, став ключовим. Навіть дитиною він уже вирізнявся з-поміж усіх інших. Він точно знав, чого хоче. Кріштіану жив футболом із величезною пристрастю – якщо він не перемагав або щось йшло не так, він плакав. Це показувало, наскільки він був відданий справі та з якою інтенсивністю жив грою", – сказав Нані.

Зазначимо, що обидва португальця розпочинали свою кар'єру у Спортінгу. Згодом вони разом грали за Манчестер Юнайтед і національну збірну.

Наразі Нані виступає в Казахстані за Актобе. Кріштіану ж грає в Саудівській Аравії за Аль-Наср і продовжує гонитву за 1000 голів у кар'єрі.

Поки в його активі 962 м'ячі. З них 19 Роналду забив у нинішньому сезоні.

Раніше повідомлялось, що КріРо подарував свої коханій Джорджині Родрігес неймовірний подарунок. Його обраниця на 32-річчя отримала Ferrari за понад 500 тисяч доларів.