Тоттенгем підпише 18-річного півзахисника Лідса за 40 млн фунтів
Тоттенгем домовився з Лідсом щодо трансферу англійського півзахисника Арчі Грея.
Про це повідомив Фабріціо Романо.
Сума трансферу складе приблизно 40 млн фунтів, а гравець підпише довгостроковий контракт. Зазначається, що валлійський захисник Джо Рондон перейде до Лідса за 10 млн окремим платежем.
У минулому сезоні Грей відіграв 44 матчі у Чемпіоншипі та відзначився двома результативними передачами.
Раніше ми повідомляли, що Тоттенгем цікавиться українським вінгером Жирони Віктором Циганковим.