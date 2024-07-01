Тоттенгем підпише 18-річного півзахисника Лідса за 40 млн фунтів

Тоттенгем домовився з Лідсом щодо трансферу англійського півзахисника Арчі Грея.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Сума трансферу складе приблизно 40 млн фунтів, а гравець підпише довгостроковий контракт. Зазначається, що валлійський захисник Джо Рондон перейде до Лідса за 10 млн окремим платежем.

🚨⚪️ Archie Gray to Tottenham, here we go! Agreement in principle between all parties involved, waiting to sign docs.



Spurs are set to pay fee around £40m, long term deal for Gray who’s accepted to join #THFC.



🔁 Joe Rodon to join #LUFC in separate transaction around £10m. pic.twitter.com/o26zYyXxRJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2024

У минулому сезоні Грей відіграв 44 матчі у Чемпіоншипі та відзначився двома результативними передачами.

Раніше ми повідомляли, що Тоттенгем цікавиться українським вінгером Жирони Віктором Циганковим.