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Тоттенгем підпише 18-річного півзахисника Лідса за 40 млн фунтів

Владислав Уткін — 1 липня, 15:02
Тоттенгем підпише 18-річного півзахисника Лідса за 40 млн фунтів

Тоттенгем домовився з Лідсом щодо трансферу англійського півзахисника Арчі Грея.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Сума трансферу складе приблизно 40 млн фунтів, а гравець підпише довгостроковий контракт. Зазначається, що валлійський захисник Джо Рондон перейде до Лідса за 10 млн окремим платежем.

У минулому сезоні Грей відіграв 44 матчі у Чемпіоншипі та відзначився двома результативними передачами.

Раніше ми повідомляли, що Тоттенгем цікавиться українським вінгером Жирони Віктором Циганковим.

Лідс Тоттенгем Фабріціо Романо

Лідс

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