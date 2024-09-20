Романо прокоментував чутки про можливий трансфер Мудрика

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик це планує змінювати клубну прописку.

Про це повідомив відомий журналіст Фабріціо Романо у своєму ексклюзивному блозі в Daily Briefing.

"В історії про те, що Михайло Мудрик хоче залишити Челсі, немає абсолютно ніякої правди. Мудрик не ухвалював рішення про розставання, і жодних переговорів з жодним із клубів не веде", – наголосив журналіст.

За словами Романо, уся увага Мудрика зосереджена на Челсі і на тому, щоб зробити все можливе під керівництвом Енцо Марески.

"Своєю чергою, в Челсі також сподіваються невдовзі побачити його у найкращій формі. Тож у цій історії насправді немає нічого правдивого – я навіть не знаю, звідки це взялося, якщо чесно", – сказав Романо.

У сезоні-2024/25 Мудрик провів 4 матчі на клубному рівні, результативними діями не відзначився. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Баварія оцінює можливість підписання українського вінгера Челсі.