Ліон невдовзі підпише 16-річного англійського таланта
16-річний нападник Саутгемптона Алехандро Гомес Родрігес невдовзі перейде в Ліон.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За його інформацією, футболіст доєднається до французького клубу у статусі вільного агента. У нього також були пропозиції з клубів Англії, проте він відмовився. Сторони вже досягнули усних домовленостей і невдовзі підпишуть контракт.
Нагадаємо, у минулому сезоні Ліон посів 6 місце в турнірній таблиці, та зіграє у груповому етапі Ліги Європи.