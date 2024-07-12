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Ліон невдовзі підпише 16-річного англійського таланта

Микола Дендак — 12 липня, 14:53
Ліон невдовзі підпише 16-річного англійського таланта

16-річний нападник Саутгемптона Алехандро Гомес Родрігес невдовзі перейде в Ліон.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, футболіст доєднається до французького клубу у статусі вільного агента. У нього також були пропозиції з клубів Англії, проте він відмовився. Сторони вже досягнули усних домовленостей і невдовзі підпишуть контракт.

Нагадаємо, у минулому сезоні Ліон посів 6 місце в турнірній таблиці, та зіграє у груповому етапі Ліги Європи.

Ліон Саутгемптон

Ліон

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