Ліон невдовзі підпише 16-річного англійського таланта

16-річний нападник Саутгемптона Алехандро Гомес Родрігес невдовзі перейде в Ліон.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, футболіст доєднається до французького клубу у статусі вільного агента. У нього також були пропозиції з клубів Англії, проте він відмовився. Сторони вже досягнули усних домовленостей і невдовзі підпишуть контракт.

🔴🔵 EXCL: Olympique Lyon agree deal to sign 16 year old talented striker Alejandro Gomes Rodriguez.



He’s leaving Southampton as free agent with proposals from England and Italy but OL reached verbal agreement on contract/project.



Deal set to be signed soon. pic.twitter.com/FgC3YEDDL5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2024

Нагадаємо, у минулому сезоні Ліон посів 6 місце в турнірній таблиці, та зіграє у груповому етапі Ліги Європи.