Екстренер Шахтаря є фаворитом на посаду тренера Мілана

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека є головним кандидатом на посаду тренера Мілана.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, цього тижня "россонері" підтвердять своє рішення припинити співпрацю з нинішнім наставником Стефано Піолі. Португальський фахівець повинен замінити італійця на посаді. Зазначаєтся, що Мілан обговорив з Фонсекою дворічну угоду з можливістю продовження ще на рік. Паулу повністю зацікавлений у цій пропзиції.

🚨🔴⚫️ AC Milan will confirm this week their decision to part ways with Stefano Pioli.



Paulo Fonseca remains the fav candidate to replace Pioli, as reported last week.



❗️ Understand AC Milan have discussed two year deal plus option with Fonseca — he’s 100% keen on the job. pic.twitter.com/PpuKyJWUOm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2024

Зазначимо, контракт Фонсеки з Ліллем закінчується наприкінці червня 2024 року і сторони не мають наміру продовжувати співпрацю.

Нагадаємо, з 2016 до 2019 року Паулу тренував Шахтар. Також у нього вже був досвід роботи в Серії А. У 2019-2021 роках він працював з Ромою, але не зміг досягти відчутних успіхів.