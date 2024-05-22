Екстренер Шахтаря є фаворитом на посаду тренера Мілана
Головний тренер Лілля Паулу Фонсека є головним кандидатом на посаду тренера Мілана.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, цього тижня "россонері" підтвердять своє рішення припинити співпрацю з нинішнім наставником Стефано Піолі. Португальський фахівець повинен замінити італійця на посаді. Зазначаєтся, що Мілан обговорив з Фонсекою дворічну угоду з можливістю продовження ще на рік. Паулу повністю зацікавлений у цій пропзиції.
Зазначимо, контракт Фонсеки з Ліллем закінчується наприкінці червня 2024 року і сторони не мають наміру продовжувати співпрацю.
Нагадаємо, з 2016 до 2019 року Паулу тренував Шахтар. Також у нього вже був досвід роботи в Серії А. У 2019-2021 роках він працював з Ромою, але не зміг досягти відчутних успіхів.