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Екстренер Шахтаря є фаворитом на посаду тренера Мілана

Владислав Уткін — 22 травня, 21:38
Екстренер Шахтаря є фаворитом на посаду тренера Мілана

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека є головним кандидатом на посаду тренера Мілана.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, цього тижня "россонері" підтвердять своє рішення припинити співпрацю з нинішнім наставником Стефано Піолі. Португальський фахівець повинен замінити італійця на посаді. Зазначаєтся, що Мілан обговорив з Фонсекою дворічну угоду з можливістю продовження ще на рік. Паулу повністю зацікавлений у цій пропзиції.

Зазначимо, контракт Фонсеки з Ліллем закінчується наприкінці червня 2024 року і сторони не мають наміру продовжувати співпрацю.

Нагадаємо, з 2016 до 2019 року Паулу тренував Шахтар. Також у нього вже був досвід роботи в Серії А. У 2019-2021 роках він працював з Ромою, але не зміг досягти відчутних успіхів.

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Паулу Фонсека

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