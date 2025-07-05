Новачок УПЛ оголосив про відхід резервного голкіпера
Роман Жмурко
Епіцентр
Новачок Української Прем'єр-ліги Епіцентр оголосив про відхід резервного голкіпера Романа Жмурка.
Про це повідомила пресслужба колективу.
Жмурко виступав за Епіцентр з 2022 року і за цей час зіграв 29 матчів, у яких пропустив 37 м'ячів, сім раз зберігши свої ворота у недоторканності.
Нагадаємо, що клуб з Кам'янець-Подільського став чемпіоном Першої ліги сезону-2024/25 та вперше у своїй історії зіграє в УПЛ.
Раніше команда вже попрощалась із трьома футболістами.