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Новачок УПЛ оголосив про відхід резервного голкіпера

Володимир Максименко — 5 липня 2025, 19:10
Роман Жмурко Епіцентр
Роман Жмурко
Епіцентр

Новачок Української Прем'єр-ліги Епіцентр оголосив про відхід резервного голкіпера Романа Жмурка.

Про це повідомила пресслужба колективу.

Жмурко виступав за Епіцентр з 2022 року і за цей час зіграв 29 матчів, у яких пропустив 37 м'ячів, сім раз зберігши свої ворота у недоторканності.

Нагадаємо, що клуб з Кам'янець-Подільського став чемпіоном Першої ліги сезону-2024/25 та вперше у своїй історії зіграє в УПЛ.

Раніше команда вже попрощалась із трьома футболістами.

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