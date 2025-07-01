Епіцентр оголосив про відхід трьох гравців

Епіцентр оголосив про припинення співпраці з трьома гравцями.

Про це повідомила пресслужба чемпіона Першої ліги, який з наступного сезону виступатиме в УПЛ.

Так, команду залишили Максим Проців, Олександр Жмуйда та Микита Полюлях.

Проців перейшов до складу команди влітку 2024 року, зіграв 20 матчів, у яких віддав 1 асист.

Жмуйда виступав за клуб з Кам'янця-Подільська з 2022 року. В сезоні 2024/25 зіграв всього 5 матчів без результативних дій.

Полюлях став гравцем Епіцентра у 2023 році, куди перейшов з ЛНЗ. У минулому сезоні на його рахунку 18 матчів.

Раніше клуб уклав угоду про співпрацю з 29-річним нападником Андрієм Борячуком.