Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Епіцентр оголосив про відхід трьох гравців

Олексій Мурзак — 1 липня 2025, 20:25
Епіцентр оголосив про відхід трьох гравців
Микита Полюлях
ФК Епіцентр

Епіцентр оголосив про припинення співпраці з трьома гравцями.

Про це повідомила пресслужба чемпіона Першої ліги, який з наступного сезону виступатиме в УПЛ.

Так, команду залишили Максим Проців, Олександр Жмуйда та Микита Полюлях.

Проців перейшов до складу команди влітку 2024 року, зіграв 20 матчів, у яких віддав 1 асист.

Жмуйда виступав за клуб з Кам'янця-Подільська з 2022 року. В сезоні 2024/25 зіграв всього 5 матчів без результативних дій.

Полюлях став гравцем Епіцентра у 2023 році, куди перейшов з ЛНЗ. У минулому сезоні на його рахунку 18 матчів.

Раніше клуб уклав угоду про співпрацю з 29-річним нападником Андрієм Борячуком.

Чемпіонат України, УПЛ Епіцентр Кам'янець-Подільський

Епіцентр Кам'янець-Подільський

Ексгравець Шахтаря гратиме за Епіцентр
Металіст 1925 попрощався з ексфорвардом Шахтаря
ЛНЗ оголосив про підписання найкращого гравця та бомбардира Першої ліги минулого сезону
Новачок УПЛ планує підписати двох колишніх гравців Шахтаря
Епіцентр припинить співпрацю з трьома футболістами – джерело назвало прізвища

Останні новини