Епіцентр оголосив про відхід трьох гравців
Микита Полюлях
ФК Епіцентр
Епіцентр оголосив про припинення співпраці з трьома гравцями.
Про це повідомила пресслужба чемпіона Першої ліги, який з наступного сезону виступатиме в УПЛ.
Так, команду залишили Максим Проців, Олександр Жмуйда та Микита Полюлях.
Проців перейшов до складу команди влітку 2024 року, зіграв 20 матчів, у яких віддав 1 асист.
Жмуйда виступав за клуб з Кам'янця-Подільська з 2022 року. В сезоні 2024/25 зіграв всього 5 матчів без результативних дій.
Полюлях став гравцем Епіцентра у 2023 році, куди перейшов з ЛНЗ. У минулому сезоні на його рахунку 18 матчів.
Раніше клуб уклав угоду про співпрацю з 29-річним нападником Андрієм Борячуком.