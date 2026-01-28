Бенфіка з Трубіним та Судаковим зіграє проти Реала, Наполі прийме Челсі в заключному турі ЛЧ

Сьогодні, 28 січня, відбудуться заключні матчі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Усі 18 поєдинків 8 туру триватимуть паралельно та розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Зокрема Олімпіакос Романа Яремчука завітає в гості до Аякса, а Бенфіка з Анатолієм Трубіним та Георгієм Судаковим протистоятиме Реалу, за який виступає Андрій Лунін.

Також сенсаційний Карабах з Олегом Кащуком продовжить свою лігочемпіонівську казку в грі з Ліверпулем, а ПСЖ Іллі Забарного прийматиме Ньюкасл на власному полі.

Трансляції усіх матчів будуть доступні на медіасервісі MEGOGO.

Ліга чемпіонів УЄФА

8 тур, 28 січня

22:00. Айнтрахт – Тоттенгем;

22:00. Арсенал – Кайрат;

22:00. Атлетик – Спортинг;

22:00. Атлетико – Буде-Глімт;

22:00. Аякс – Олімпіакос;

22:00. Баєр – Вільярреал;

22:00. Барселона – Копенгаген;

22:00. Бенфіка – Реал Мадрид;

22:00. Боруссія Дортмунд – Інтер;

22:00. Брюгге – Марсель;

22:00. Ліверпуль – Карабах;

22:00. Манчестер Сіті – Галатасарай;

22:00. Монако – Ювентус;

22:00. Наполі – Челсі;

22:00. Пафос – Славія;

22:00. ПСВ – Баварія;

22:00. ПСЖ – Ньюкасл;

22:00. Рояль Уніон – Аталанта

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів