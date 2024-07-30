Яремчук: Я дуже радий бути гравцем Олімпіакоса
Нападник збірної України Роман Яремчук радий своєму переходу у грецький Олімпіакос.
Його слова передає Gazzetta.gr.
"Я дуже радий бути тут, оскільки це великий європейський клуб, який усі знають. Є чудовий проєкт і тренерська команда, яка зіграла свою роль у моєму приході. Я вважаю, що це правильне рішення в моїй кар'єрі, у мене хороші відчуття.
Я буду наполегливо працювати в команді, щоб забити багато голів. Це найбільший клуб Греції, минулого року він виграв Лігу конференцій. Сюди завжди приїжджають великі гравці, одні з найкращих.
Перші кілька днів я думав над пропозицією, потім поговорив із тренером і швидко ухвалив рішення, тому я тут. Вболівальники чекають від мене голів і титулів, це те, що їм від мене потрібно. Я не хочу сьогодні багато говорити та обіцяти, але хочу їх порадувати. У кожній грі я хочу викластися на 100%, щоб подарувати їм радість", — сказав Роман.
В минулому сезоні Роман грав на правах оренди за іспанську Валенсію, за яку у 29-х матчах відзначився чотирма голами. Також Яремчук провів 58 матчів за збірну України, з якою він грав на Євро-2024, де забив переможний гол у ворота Словаччини. Він входить у четвірку найкращих бомбардирів національної команди.
Минулого сезону Олімпіакос виграв перший єврокубок у своїй історії. У фіналі Ліги конференцій "червоно-білі" здолали Фіорентину. Команду очолює досвідчений іспанський тренер Хосе Луїс Менділібар, який у сезоні-2022/23 виграв Лігу Європи із Севільєю.
Нагадаємо, протягом усього літа з’являлися трансферні чутки щодо українця. Найбільший інтерес виявляв турецький Трабзонспор, але сам Роман не захотів переходити в цей клуб.