Яремчук: Я дуже радий бути гравцем Олімпіакоса

Нападник збірної України Роман Яремчук радий своєму переходу у грецький Олімпіакос.

Його слова передає Gazzetta.gr.

"Я дуже радий бути тут, оскільки це великий європейський клуб, який усі знають. Є чудовий проєкт і тренерська команда, яка зіграла свою роль у моєму приході. Я вважаю, що це правильне рішення в моїй кар'єрі, у мене хороші відчуття.

Я буду наполегливо працювати в команді, щоб забити багато голів. Це найбільший клуб Греції, минулого року він виграв Лігу конференцій. Сюди завжди приїжджають великі гравці, одні з найкращих.

Перші кілька днів я думав над пропозицією, потім поговорив із тренером і швидко ухвалив рішення, тому я тут. Вболівальники чекають від мене голів і титулів, це те, що їм від мене потрібно. Я не хочу сьогодні багато говорити та обіцяти, але хочу їх порадувати. У кожній грі я хочу викластися на 100%, щоб подарувати їм радість", — сказав Роман.