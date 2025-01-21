Емоції не передати словами: Саленко-молодший – про дебют за Динамо в єврокубках

Півзахисник Динамо Роман Саленко поділився емоціями від матчу з турецьким Галатасараєм в межах 7 туру Ліги Європи, який став для нього дебютним у єврокубках.

Його слова наводить пресслужба київського клубу.

"Дуже радий, звичайно. До того ж гра так склалася, вдалося набрати перше очко в Лізі Європи, я вийшов на поле... Емоції не передати словами.

Звичайно, було дуже важко. Адже в Юнацькій лізі ти граєш у так би мовити академічний футбол, а тут треба виходити у складі першої команди. До того ж це не просто пересічний матч був, а перед заповненим уболівальниками стадіоном, які свистіли кожного разу, коли ми торкалися м’яча. Це я вийшов лише на п’ять хвилин, а як хлопцям, які відіграли всі 90...", – поділився враженнями Роман.

Саленко зазначив, що в цьому матчі команда продемонструвала характер.

"Емоції були радісні, зайшов президент, привітав із грою. Розуміємо, що це перше очко, але при цьому ми ні за що не боремося. Тим не менш ми продемонстрували характер, показали, на що здатні, і в наступному сезоні ще раз продемонструємо це в єврокубках.

Битва за престиж клубу? У цьому плані я погоджуся з головним тренером Галатасарая, який сказав перед матчем, що незважаючи на поточну позицію в турнірній таблиці, у Динамо дуже хороша команда з якісними гравцями. Так, результат не найкращий, але все попереду.

Щодо повернення Андрія Ярмоленка, думаю, тут будь-які слова зайві, всі самі все побачили. Навіть на тренуваннях почуваєшся впевненіше, коли він поруч із тобою, а тим паче в матчах. Шукаєш його передачею, він приймає, відкриваєшся під нього – навіть від таких простих дій відчуваєш більшу впевненість", – підкреслив Саленко.

Нагадаємо, вперше Роман Саленко дебютував за Динамо, вийшовши на заміну в матчі 14 туру чемпіонату України проти Чорноморця. 19-річний півзахисник з’явився на полі на 90-й хвилині за рахунку 3:0 на користь киян, після чого одесити забили гол престижу.

Нагадаємо, що батько Романа Олег Саленко також виступав у складі Динамо. Загалом він з 1989 по 1992 роки провів у складі киян 129 матчів та відзначився 45 голами і 18 асистами