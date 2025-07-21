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Син легенди Динамо перейшов у Зорю

Олександр Булава — 21 липня 2025, 21:38
Син легенди Динамо перейшов у Зорю
Роман Саленко
ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Роман Саленко, який є сином колишнього форварда "біло-синіх" Олега Саленка, продовжить кар'єру у луганській Зорі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі переходу не розголошуються.

За інформацією ТаТоТаке, перехід 20-річного гравця відбувся на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону-2025/26.

У минулому сезоні Саленко грав переважно за юнацьку команду киян. У складі Динамо U-19 гравець провів 30 матчів, в яких забив 5 голів і віддав 11 асистів.

За основну команду у сезоні 2024/25 Саленко зіграв чотири поєдинки. Трансфермаркет оцінює Саленка у 100 тисяч євро.

Напередодні луганський клуб оголосив про трансфер експівзахисника Корінтіанса.

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