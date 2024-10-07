Григорчук залишив Нефтчі – джерело

Роман Григорчук залишив посаду головного тренера Нефтчі.

Про це повідомив "Український футбол".

За інформацією джерела, 59-річний тренер подав у відставку. Азербайджанський клуб поки не підтверджував це офіційно.

У перших дев’яти турах місцевої ліги Нефтчі не здобув жодної перемоги – 4 поразки та 5 нічиїх. Після останньої гри з Кяпазом, у якій "нафтовики" поступилися з рахунком 4:3, Григорчук розповів, що на його адресу лунали образи з боку фанатів команди.

Зазначимо, що Нефтчі – 9-разовий чемпіон Азербайджану та 7-разовий володар національного кубку.

Нагадаємо, в Україні Григорчук працював із Чорноморцем та запорізьким Металургом. Найбільших висот він досяг на чолі одеського клубу – виводив цю команду в плейоф Ліги Європи.