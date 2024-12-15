Ця поразка заслужена: лідер Руху – про матч з Оболонню
Захисник Руха Роман Дідик вважає, що його команда заслужено поступилась Оболоні у матчі 17 туру УПЛ.
Цитує гравця пресслужба львівського клубу.
"Після гри важко говорити про ті помилки, які допустила команда. Треба передивитись та проаналізувати свої дії, але можна сказати, що в тих епізодах ми не догравали зі своїми гравцями до кінця один в один. Також швидкий гол на початку матчу мав певний психологічний вплив на нас.
На тренуваннях команда працює над стандартними положеннями та їхнім розіграшем. Ярослав Карабін виконав хорошу подачу, а я просто зробив свою справу та забив гол. Команда хотіла здобути позитивний для себе результат, ми старались на полі, але програли. Не сказав би, що нам не вистачало мотивації, адже якщо в цьому віці ти втрачаєш мотивацію, то, мабуть, слід закінчувати грати. Я бачу, як стараються хлопці на полі і не можу комусь з них дорікнути. Втім треба визнати, що ця поразка – заслужена. Ми зробимо правильні висновки та рухатимемось далі", – зазначив Дідик.
Також гравець підсумував виступ команди у першій частині сезону.
"Рух більше незадоволений результатами першої частини сезону, ніж задоволений. Хотілось досягнути більшого, але команда часом втрачала очки там, де не мала б цього робити. Зокрема ми не програли командам з першої п’ятірки чемпіонату, але втрачали очки з суперниками, які нижче нас у турнірній таблиці. Треба виправити цю ситуацію і для цього кожен з нас повинен прогресувати. Сподіваюсь, зимові збори будуть для нас продуктивними і ми станемо кращими", – розповів Дідик.
Через цю поразку Рух втратив можливість обійти Карпати, які вчора програли Кривбасу і залишився 7-м у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 23 бали.