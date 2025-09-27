Заміна Довбику? Рома цікавиться форвардом Монако

Рома проявляє інтерес до форварда Монако Джорджа Іленіхена.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, Рома – вже не перший італійський клуб, який цікавиться Іленіхена. Влітку 2024 року Монако відхилив пропозицію від Ювентуса, а минулого літа ним цікавилася Фіорентина перед тим як підписати Роберто Пікколі з Кальярі.

Контракт Іленіхени з Монако діє до літа 2029 року, трансферна вартість 19-річного нападника оцінюється в 15 мільйонів євро. У поточному сезоні він відзначився 2 голами в 5 матчах за Монако в усіх турнірах, сумарно провівши на полі лише 81 хвилину.

Не виключено, що інтерес Роми до Іленіхени пов’язаний із невдалими виступами Артема Довбика під керівництвом нового тренера команди, Джан П’єро Гасперіні.