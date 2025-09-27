Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Заміна Довбику? Рома цікавиться форвардом Монако

Олег Дідух — 27 вересня 2025, 13:25
Заміна Довбику? Рома цікавиться форвардом Монако
Джордж Іленіхена
Instagram

Рома проявляє інтерес до форварда Монако Джорджа Іленіхена.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, Рома – вже не перший італійський клуб, який цікавиться Іленіхена. Влітку 2024 року Монако відхилив пропозицію від Ювентуса, а минулого літа ним цікавилася Фіорентина перед тим як підписати Роберто Пікколі з Кальярі.

Контракт Іленіхени з Монако діє до літа 2029 року, трансферна вартість 19-річного нападника оцінюється в 15 мільйонів євро. У поточному сезоні він відзначився 2 голами в 5 матчах за Монако в усіх турнірах, сумарно провівши на полі лише 81 хвилину.

Не виключено, що інтерес Роми до Іленіхени пов’язаний із невдалими виступами Артема Довбика під керівництвом нового тренера команди, Джан П’єро Гасперіні.

Монако Рома

Монако

Дубль Фаті приніс Монако перемогу над Мецем, Страсбург Соболя переграв Париж у 5 турі Ліги 1
Барселона перемогла Ньюкасл, Манчестер Сіті у більшості переграв Наполі у 1-му турі Ліги чемпіонів
Повернення Де Брейне на "Етіхад", перша зустріч Ньюкасла та Барселони з 2003 року в Лізі чемпіонів
Гравці Монако летіли на матч ЛЧ у трусах: літак перетворився на сауну
Монако дотиснуло Осер, Ніцца переграла Нант у 4 турі Ліги 1

Останні новини