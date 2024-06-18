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Рома підписала ексзахисника Боруссії Дортмунд

Олександр Булава — 18 червня, 18:12
Рома підписала ексзахисника Боруссії Дортмунд

Рома завершили перехід колишнього захисника Боруссії Дортмунд Матса Гуммельса.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Оборонець підписав 1-річний контракт.

Гуммельс вирішив продовжити кар'єру в Європі попри вигідні пропозиції з Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що у трансфері був зацікавлений головний тренер "вовків" Даніеле Де Россі.

Нагадаємо, напередодні Боруссія оголосила про відхід Матса за взаємною згодою сторін, а захисник зворушливо попрощався з уболівальниками.

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Боруссія Дортмунд

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