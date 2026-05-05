Манчіні став другим найрезультативнішим оборонцем Роми

Захисник Роми Джанлука Манчіні став другим найрезультативнішим гравцем оборони в історії римського клубу.

Про це повідомляє Gazetta dello Sport.

Завдяки забитому м'ячу у ворота флорентійської команди загальна кількість голів Манчіні у складі столичного колективу досягла позначки у 21 результативний удар. Цей показник дозволив йому обійти колишнього гравця Роми Алдаїра, на рахунку якого 20 забитих м'ячів.

Наразі попереду Джанлуки Манчіні в історичному рейтингу бомбардирів серед захисників Роми перебуває лише Крістіан Пануччі. Колишній футболіст утримує одноосібне лідерство з показником у 31 забитий гол за весь час виступів у складі римського клубу.

Свій перший гол за Рому Манчіні забив у 2019 році у поєдинку проти Брешії. Серед найважливіших м'ячів гравця фіксують гол у римському дербі 2024 року, результативний удар у матчі проти Ювентуса у 2023 році, а також взяття воріт у двох єврокубкових поєдинках проти Мілана.

У списку найрезультативніших захисників в історії римського клубу також фігурують інші гравці. Себіно Нела має в своєму активі 19 голів, Венсан Кандела забив 16 разів, а Філіпп Мексес відзначився 15 м'ячами у футболці команди.

Нагадаємо, що Рома обіграла Фіорентину, де рахунок відкрив саме Манчіні. Тепер клуб буде змагатися за шанс потрапити до Ліги чемпіонів.