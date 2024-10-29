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Тренер Роми ледь не побився з лідером команди в перерві матчу проти Фіорентини

Ігор Чернявський — 29 жовтня, 18:40
Тренер Роми ледь не побився з лідером команди в перерві матчу проти Фіорентини
ФК Рома

У головного тренера Роми Івана Юрича сталася конфронтація з захисником Джанлукою Манчіні.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Інцидент стався в перерві матчу 9 туру проти Фіорентини. Зайшовши в роздягальню, Юрич висловив претензії підопічному, а той йому відповів "не зовсім ввічливо". Репліка Манчіні настільки розлютила тренера, що той кинув у бунтаря пляшку з водою.

За однією з версій, після того наставник і захисник почали битися, але їх швидко розняли інші гравці та персонал. За іншою версією, все обмежилося розмовою на підвищених тонах.

Джерело зазначає, що атмосфера всередині колективу катастрофічна. Нагадаємо, попри нищівну поразку від Фіорентини, керівництво Роми вирішило поки не звільняти Юрича. Втім, у ЗМІ вже циркулюють чутки про повернення Де Россі в парі з Клаудіо Раньєрі та призначення Роберто Манчіні.

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